Дымовые шашки и пострадавшие: В Киеве сорвали марш трансгендеров

Полицейские предотвратили провокации во время марша к Дню памяти трансгендерных людей в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

«Именно возле входа в подземку собирались участники акции, которые, согласно заявке, своим мероприятием хотели привлечь внимание общества к проблемам трансгендерных людей. Зато представители других организаций, которые проводили мероприятие в Парке имени Тараса Шевченко, пытались устроить провокацию, прибыв к станции метро «Университет». Полицейские, чтобы не допустить конфликтов, разделили участников. В это время неизвестный мужчина применил газовый баллончик, в результате чего двум людям понадобилась медицинская помощь», – отмечается в сообщении.

Как сообщила Общественному участница акции, исполнительный директор правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук, организаторы планировали акцию на Михайловской площади, однако перенесли ее к красному корпусу университета Шевченко из-за угрозы со стороны радикальных группировок.

Полиция дежурила по периметру парка Шевченко и охраняла участников протеста, однако затем приказала всем переместиться к метро «Университет» из-за опасности со стороны противников митинга, добавила Покальчук.

«По дороге к метро полиция нас не охраняла. Я лично шла и видела, как за мной двигались уже известные мне люди из радикальных группировок, которые и раньше срывали такие мероприятия. Возле метро противники марша начали бросать очень много дымовых шашек, а полиция бездействовал», – сообщила правозащитница.

По ее словам, участники мирного марша простояли возле метро не более 10 минут, после чего полиция силой начала оттеснять их в метро и на платформу, затем заблокировав их внутри и перекрыв вход в подземку. Одновременно организатор марша Инна Ирискина сообщила, что полиция «посоветовала» участникам марша пойти в метро из-за опасности.

Всего участие в протесте приняли не более 100 человек. Против проведения марша выступили организации «Катехон» и «Традиция и порядок». Охраняли порядок в районе около 600 правоохранителей.

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