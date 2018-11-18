«Бизнес» по-украински: Рева хочет обложить налогом деньги заробитчан, которые пересылаются в Украину

Министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости ввести обязательные декларации для украинцев, трудоустроенных за рубежом. Он отметил, что мигранты ежегодно пересылают домой около $ 6,5 млрд.

Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

«Люди, которые работают в Украине, платят подоходный налог, уплачивают единый социальный взнос. Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают «по-белому»,содержат и бюджетников, и пенсионеров, и сами себя содержат. А кто работает за рубежом, пересылает сюда средства. Эти средства попадают в конкретные домохозяйства. 6,5 миллиарда долларов», – заявил министр.

По его словам, эти средства тоже следует считать доходами физических лиц и они должны облагаться налогом.

«Доход, потому что он используется на собственное потребление. Мы попросили: пожалуйста, задекларируйте! Потому что это реально деньги, которые вы получаете на собственное потребление. Так вот, на сегодня, когда мы говорили о 1 июня 2018, эти средства никак в декларациях наших субсидиантов не были указаны. Поэтому мы тоже провели проверку, верификацию для того, чтобы выяснить, кто у нас тоже скрывает те или иные доходы», – добавил Рева.

Как сообщалось ранее, эксперт пояснил, почему деньги заробитчан из Украины постоянно «выпускают» за границу.

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