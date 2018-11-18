Американские войска точно будут в Польше, – генерал Данфорд

США гарантируют Польше присутствие на ее территории определенных американских военных сил.

Об этом во время выступления в Канаде заявил Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, – сообщает Укринформ.

«Точного решения относительно американских сил в Польше еще не было принято, но мы сказали нашим польским собеседникам: можете быть уверены, что американский флаг будет в Польше, как и военные возможности и наша способность выполнить обязательства относительно безопасности Польши», – сказал Данфорд.

По его словам, сейчас обсуждается наиболее эффективный тип организационной структуры этого присутствия.

«Есть несколько вариантов для достижения этого. Это можно сделать либо с помощью постоянных сил или ротационных высокой готовности, что продемонстрирует нашу приверженность обязательствам в Польше, в то же время отвадив любого потенциального противника», – подчеркнул генерал.

Кроме того, в нескольких гарнизонах (Жагань, Свентошув, Сквежин и Болеславец) на западе Польши в рамках инициативы по укреплению европейского региона (European Reassurance Initiative – ERI) дислоцируются подразделения боевой группы бронетанковой бригады США.

Дополнительно в Польше размещен также воздушный компонент из состава бригады боевой авиации, а в населенном пункте Редзикув на севере страны строится американская база – элемент американской системы ПРО системы Aegis Ashore.

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