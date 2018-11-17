Зубко: Все 19 котельных Смели подключены к газу

27 часов после поручения Президента Украины – все 19 котельных города подключены к газу. 14 котельных работают в рабочем температурном режиме. Социальная сфера и часть жилого сектора – 57 домов из 152 подключены к теплоносителю. Нужно сутки на набор температуры в сетях и домах.

Об этом в прямом эфире одного из телеканалов рассказал Вице-премьер-министр – Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, – сообщает пресс-служба Вице-премьер-министра Украины.

«Нужно сначала восстановить подачу электроэнергии. На крупнейшей котельной №25, которая обслуживает большую часть жилого сектора, ликвидирован порыв электрического кабеля, который подключает насосы для заполнения системы холодной водой, так и подачи теплоносителя сети диаметром 500 мм. Нужно более десяти часов для заполнения системы под малым давлением для недопущения порывов. Утром, после заполнения, планируется ее запуск», – отметил Геннадий Зубко.

Особая благодарность: жителям города за привлечение к процессу восстановления теплоснабжения; заместителю Председателя Черкасской ОГА Сергею Овчаренко за организацию штаба на месте событий и постоянную работу; «Черкассыоблэнерго» за оперативную ликвидацию порыва электроснабжения; бригадам тепловиков и менеджерам, которые работают непрерывно по восстановлению теплоснабжения, заместителю председателя ОГА по вопросам ЖКХ и руководителю ТКЭ; областному управлению Нацполиции за выделение дополнительных подразделений для ликвидации прорыва и помощь в восстановлении теплоснабжения в городе; ГСЧС, оперативно развернуты 2 пункта обогрева для бездомных в городе. Также службы Шполянского и Каменского районов, которые готовы включиться в случае возникновения порывов на теплотрассах города Смелы. Дополнительно ведется работа с многоквартирными домами и ОСМД по обеспечению максимальной готовности зданий к подключению теплоносителя.

«Теперь о плохом. Городского головы и депутатского корпуса (надеюсь не все, может кто-то из депутатов и в процессе) нет в горсовете, в процессе восстановления теплоснабжения участия они не принимают. Это уже не безответственность, это преступная бездеятельность!», – подчеркнул Зубко.

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