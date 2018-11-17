За прошедшие сутки произошло 10 обстрелов боевиков, один военный погиб, – штаб ООС

Украинские военные на Донбассе. Фото: ZIK / EPA / VADIM KUDINOV

Российские оккупанты 10 раз открывали огонь по позициям наших войск, при этом шесть раз враг применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом информирует штаб ООС в своей утренней сводке.

«Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Свободное, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино... Во время боевых действий 17 ноября погиб один военнослужащий Объединенных сил», – говорится в сообщении.

Отмечается, что враг обстреливал позиции ООС на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Попаснянском направлении в районе населенного пункта Свободный из минометов 82-го и 120-го калибров. Минометы того же калибра 82 и крупнокалиберные пулеметы он применил на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск возле Широкино.

«В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не было. По данным разведки, в течение 16 ноября, 2 оккупанта были ранены», – отметили в штабе.

Кроме того, этой ночью враг из минометов 82-го калибра обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское и Желобок. У последнего зафиксировано использование минометов калибра 120 мм. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели огонь по защитникам Гнутово.

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