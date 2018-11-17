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суббота, 17 ноября, 2018, 22:27 Общество
Известные юмористы начали благотворительный тур по украинским вузам

У «Лиги смеха» – день рождения. Юмористы зовут к себе праздновать весело и бесплатно. Это предложение касается студентов. Они приглашали юмористов в свои учебные заведения, а те теперь берут и приезжают.

Об этом сообщает ТСН.

В этом году «Лига смеха» празднует свое 5-летие со студентами Украины. Первыми гостей-юмористов принимают в Киевском политехническом институте.

Вход на праздник – со студенческим билетом. Чтобы юмористы приехали в учебное заведение, нужно было просто отправить заявку. В общем уже запланировали 90 концертов.

Из столицы челендж переходит на юг – в Николаевском национальном университете концерт состоится уже 19 ноября.
юморшоу-бизнесновости Украины
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2018-11-17 23:37 :31