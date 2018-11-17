Юрий Павленко назвал единого кандидата от «Оппозиционной платформы «За жизнь»

С этого момента начинается работа по формированию коалиции в поддержку единого кандидата от оппозиционных сил Юрия Бойко.

Об этом заявил народный депутат Украины Юрий Павленко в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу «Народ против« на телеканале ZIK.

«Единым кандидатом от оппозиционной платформы «За жизнь» сегодня вечером поддержана кандидатура Юрия Бойко. «Это решение является окончательным и сегодня оно также было публично объявлено Вадимом Рабиновичем», – заявил Юрий Павленко.

Соответственно, поясняет депутат, с этого момента начинается работа по формированию коалиции в поддержку единого кандидата от оппозиционных сил Юрия Бойко.

«Я убежден, что в течение ближайших нескольких недель мы услышим много и политических, и общественных организаций, которые выскажутся в поддержку Юрия Бойко в качестве кандидата в президенты», – подчеркнул Юрий Павленко.

Как сообщалось, Объединение «Оппозиционная платформа – По жизни» решило выдвигать Вадима Рабиновича как единого кандидата в президенты. Впрочем, политик заявил, что отказывается от участия в выборах.

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