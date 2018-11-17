live
Aнонси
Анонс програми Вижити в Україні: Вбивчий фосфат за 18.11.18
Анонс програми Вижити в Україні: Вбивчий фосфат за 18.11.18
18 ноября, воскресенье
Гурт «TaRuta» у програмі «Гараж». Дивіться цієї неділі, 18 листопада, о 23:00!
Гурт «TaRuta» у програмі «Гараж». Дивіться цієї неділі, 18 листопада, о 23:00!
18 ноября, воскресенье
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
20 ноября, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 17 ноября, 2018, 23:00 Экономика
Volkswagen решил больше инвестировать в электромобили

Крупнейший немецкий автоконцерн Volkswagen, который уже несколько лет подряд находится в центре дизельного скандала, решил больше инвестировать в электромобили.

Об этом в пятницу заявил председатель правления компании Херберт Дис, – передает радио NDR.

«Volkswagen в будущем будет больше вкладывать в электромобильность», – заявил он в интервью.

Речь идет о предприятиях в Цвикау (с 2021), Эмдене и Ганновере (с 2022 года), которые будут переоборудованы специально под выпуск электромобилей. В Чехии (Квасине) будут собирать Passat на электротяге. Кроме того, планируется строительство предприятия в восточной Европе (в какой стране, пока не решено, идет поиск подходящего варианта), где будут выпускаться модели Skoda и Seat.

Руководство обещает, что к 2028 году не будет увольнений рабочих при том, что по подсчетам, места могут потерять несколько тысяч человек.

В сообщении концерна говорится, что в ближайшую пятилетку (до 2023 года) в разработку электромобилей и оцифровку будет вложено 44 млрд евро (по сравнению с 34 млрд в предыдущий пятилетний период).

 
автоновости Украиныновости экономикиэлектромобили Volkswagen
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-17 23:37 :16