Volkswagen решил больше инвестировать в электромобили

Крупнейший немецкий автоконцерн Volkswagen, который уже несколько лет подряд находится в центре дизельного скандала, решил больше инвестировать в электромобили.

Об этом в пятницу заявил председатель правления компании Херберт Дис, – передает радио NDR.

«Volkswagen в будущем будет больше вкладывать в электромобильность», – заявил он в интервью.

Речь идет о предприятиях в Цвикау (с 2021), Эмдене и Ганновере (с 2022 года), которые будут переоборудованы специально под выпуск электромобилей. В Чехии (Квасине) будут собирать Passat на электротяге. Кроме того, планируется строительство предприятия в восточной Европе (в какой стране, пока не решено, идет поиск подходящего варианта), где будут выпускаться модели Skoda и Seat.

Руководство обещает, что к 2028 году не будет увольнений рабочих при том, что по подсчетам, места могут потерять несколько тысяч человек.

В сообщении концерна говорится, что в ближайшую пятилетку (до 2023 года) в разработку электромобилей и оцифровку будет вложено 44 млрд евро (по сравнению с 34 млрд в предыдущий пятилетний период).

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