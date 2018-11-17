Во Франции против подорожания горючего бастуют водители. Есть жертвы

По всей Франции в субботу проходят протесты водителей, которые уже ознаменовались трагическими инцидентами.

Об этом сообщает BFMTV, пишет «Европейская правда».

Ожидается, что по всей стране состоится более 1500 акций «желтых жилетов», как окрестили протестующих в СМИ из-за обязательного атрибута водителей – ярко- желтого светоотражающего жилета.

Как сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, утром по всей стране зафиксировано более 1000 акций, в которых принимают участие 50 тысяч человек.

Утром протестующие заблокировали ряд дорог, в том числе и кольцевую дорогу в районе Парижа. По этой причине ряд перевозчиков еще накануне отменили свои субботние рейсы по стране.

Не обошлось и без инцидентов.

В департаменте Изер женщина везла свою дочку к врачу, когда увидела толпу протестующих, которые пытались помешать ее проезду. Водитель запаниковала и направила автомобиль на людей. В результате погиб 50-летний мужчина.

Кроме того, по данным МВД Франции, незначительные ранения получили 16 человек, еще один протестующий получил серьезные травмы в Савойе, где был сбит автомобилем. Также сообщается о по меньшей мере одном травмированном полицейском.

Акции направлены против подорожания топлива в стране.

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