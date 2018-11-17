В Змиеве на Харьковщине ищут тайну под землей

В Змиеве, что в 25 км от Харькова, обвал дороги превратился в подлинное археологическое открытие. По словам местных краеведов, под разрушенным дорожным покрытием обнаружили подземный туннель, который, как предполагают, был построен в XVII веке.

На прошлой неделе на ул. Административной в Змиеве, возле здания отдела образования, произошел обвал дороги, под землю ушел кусок асфальта. Директор местного краеведческого музея Михаил Саяный, осмотрев место, понял, что земля провалилась не случайно.

Фото: Змиевской краеведческий музей, facebook.com/zmievmuseum

«Эта находка еще раз доказывает, что Змиев имеет гораздо более древнее историю, чем принято считать. Исследования продолжаются, и имею надежду, что открытие подземных ходов станет хорошим туристическим объектом», говорит директор музея.

Фото: Змиевской краеведческий музей, facebook.com/zmievmuseum

«Просто так не может уйти вглубь около трех кубов земли, значит, там должна быть пустота. Я обратился к руководству района и города и попросил разрешения пока не засыпать обвал, чтобы мы его исследовали», – цитирует Михаила Ивановича «Сегодня».

Он говорит, что обвалы в Змиеве происходят не впервые, и о существовании тоннелей под землей знали и раньше. Так, подземные ходы разрушались до и во время Второй мировой войны, а в 1943-м, когда авиация бомбила центр городка, были провалы даже до 200 метров длиной. Уже в 1960-1970-е земля обваливалась во время установки «Вечного огня». Периодически на подземные ходы натыкались во время выполнения земляных работ в частных домовладениях, а некоторые местные, обнаружив обвалы в своих дворах, подводили туда канализацию.

На этот раз краеведам посчастливилось пробраться внутрь тоннеля. Раскопками занимались сотрудники Змиевского краеведческого музея и участники работающего при нем военного-патриотического объединения «Ориентир». Энтузиасты с помощью лопат аккуратно расширили яму.

«Прежде всего оттуда надо было поднять большое количество земли. Сам ход открылся где-то на глубине трех метров, когда появился верхний свод подземелья», – рассказывает Саяный.

А когда исследователи посветили внутрь – увидели тоннель.

Фото: Змиевской краеведческий музей, facebook.com/zmievmuseum

«Когда залезли внутрь, то почувствовали такой адреналин, приятное ощущение, что наконец-то раскопали подземный ход в нашем городе», – поделился впечатлениями директор музея.

Ширина подземного хода достигает полтора метра, а высота – два. Система таких подземных ходов была создана еще основателями Змиева. В 1656-1658 годах в центре города построили одну из крупнейших на Слобожанщине крепостей. Здесь было семь сторожевых башен, пушки и ядра.

«А еще там были тайники – это и есть подземные ходы. Территорией крепости в тоннелях делали облицовку камнем, а тот, который мы нашли, – в глине, потому как расположен уже за пределами крепости и вырыт на глубине 3-5 метров», – объясняет краевед.

Впоследствии к местным краеведам присоединились спелеологи из Харькова. Вместе они выяснили, что уклон подземного хода идет в сторону реки Мжи.

«Мы пробрались на 7-8 метров по тоннелю и увидели, что сначала ход идет перпендикулярно Административной улице, а потом поворачивает. Но дальше завал, однако видно, что там проходила вода, значит – за ним пустота, то есть тоннель продолжается», – рассказывает Саяный.

Так, краевед с помощью специальных магнитных рамок узнал, что найденный тоннель – только ответвления от основного подземного хода, который идет параллельно улице Административной в сторону реки Северский Донец. Михаил Иванович уверен, что в местных подземельях хранится тайна.

«Почему НКВД, КГБ боялись подземных ходов и поступали команды засыпать их? Потому что настоящая история нашей Украины может сохраниться только под землей», – пояснил он.

Во время раскопок нашли фрагменты керамики XIX века: небольшой кувшин (кубышку), остатки лепных горшков, фаянсовой посуды и кирпича старого образца. Энтузиасты начали разрабатывать программу исследования подземелья Змиевщины, которую, надеются, профинансирует государство. Ведь подземные ходы, кроме города, есть и в некоторых селах района. Находку же мечтают превратить в туристический объект.

«Если открыть подземные ходы, то поедут экскурсии, копейка и в казну будет капать! Откроем метров 30-50, облагородим, посадим монаха или музей сделаем. Я верю, что мысль материальна», – рассказал Саяный.

Напомним, в Мукачевском замке откопали культовое сооружение.

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