В Японии нашли потерянный мультфильм Диснея 1928 года

Снятая в 1928 году анимация Диснея, которая предшествовала созданию легендарного Микки Мауса и считалась утерянной, недавно нашлась в коллекции японского исследователя.
Об этом сообщает Asahi Shimbun.
Как отмечается, мини-мультик в две минуты рассказывает про кролика-счастливчика Освальда, которого преследует пес-патрульный. Есть и расширенная версия, продолжительностью в пять минут.
Но именно эта короткометражная копия под названием «Neck n’-neck» была частью сборника исследователя истории аниме Ясуси Ватанабе, который купил ее в Осаке еще 70 лет назад. И долгие годы она считалась утерянной.
По данным издания, на протяжении десятилетий Ватанабе не осознавал исторической ценности фильма, которым владел.
И только после того, как прочитал книгу «Освальд кролик-счастливчик: поиски потерянных мультфильмов Диснея», решил найти ее автора – аниматора студии Disney Дэвида Боссерта.
«Поскольку я много лет был фанатом Диснея, я рад, что смог быть причастным к этому розыску», – сказал Ватанабе.