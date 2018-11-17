В Японии нашли потерянный мультфильм Диснея 1928 года

Снятая в 1928 году анимация Диснея, которая предшествовала созданию легендарного Микки Мауса и считалась утерянной, недавно нашлась в коллекции японского исследователя.

Об этом сообщает Asahi Shimbun.

Как отмечается, мини-мультик в две минуты рассказывает про кролика-счастливчика Освальда, которого преследует пес-патрульный. Есть и расширенная версия, продолжительностью в пять минут.

Но именно эта короткометражная копия под названием «Neck n’-neck» была частью сборника исследователя истории аниме Ясуси Ватанабе, который купил ее в Осаке еще 70 лет назад. И долгие годы она считалась утерянной.

По данным издания, на протяжении десятилетий Ватанабе не осознавал исторической ценности фильма, которым владел.

И только после того, как прочитал книгу «Освальд кролик-счастливчик: поиски потерянных мультфильмов Диснея», решил найти ее автора – аниматора студии Disney Дэвида Боссерта.

«Поскольку я много лет был фанатом Диснея, я рад, что смог быть причастным к этому розыску», – сказал Ватанабе.

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