В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине

В пятницу в венгерском городе Сегед состоялось открытие памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов.
Об этом, ссылаясь на сообщение МИД Венгрии, передает «Телеграф».
В церемонии открытия памятника приняли участие посол Украины в Венгрии Любовь Непоп и парламентский госсекретарь министерства внешней экономики и иностранных дел Левенте Мадьяр.
«Украина на протяжении последних десятилетий прошла даже больше испытаний, чем венгры», – отметил он.
Дипломат назвал Голодомор экспериментом советской власти, которая пыталась сломить украинский народ путем заморенных голодом.
Как отметила на своей странице в Facebook посол Украины Любовь Непоп, памятник установили в центре Сегеда на Домской площади в парке центрального собора, на территории, которая отнесена к мировому культурному наследию.
«Для меня лично глубоко символичным в сегодняшнем торжественном открытии было и то, что в нем принимали участие совместно украинский и венгерский офицеры» – написала она.
«Верю, что и во всех других жизненных ситуациях мы так же будем стоять бок о бок, вместе почитая жертв трагедий прошлого, противодействуя нынешним и предотвращая будущие угрозы», – добавила посол.