В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине

В пятницу в венгерском городе Сегед состоялось открытие памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов.

Об этом, ссылаясь на сообщение МИД Венгрии, передает «Телеграф».

В церемонии открытия памятника приняли участие посол Украины в Венгрии Любовь Непоп и парламентский госсекретарь министерства внешней экономики и иностранных дел Левенте Мадьяр.

«Украина на протяжении последних десятилетий прошла даже больше испытаний, чем венгры», – отметил он.

Открытие памятника жертвам Голодомора в венгерском городе Сегед. Фото: Фейсбук

Дипломат назвал Голодомор экспериментом советской власти, которая пыталась сломить украинский народ путем заморенных голодом.

Как отметила на своей странице в Facebook посол Украины Любовь Непоп, памятник установили в центре Сегеда на Домской площади в парке центрального собора, на территории, которая отнесена к мировому культурному наследию.

«Для меня лично глубоко символичным в сегодняшнем торжественном открытии было и то, что в нем принимали участие совместно украинский и венгерский офицеры» – написала она.

«Верю, что и во всех других жизненных ситуациях мы так же будем стоять бок о бок, вместе почитая жертв трагедий прошлого, противодействуя нынешним и предотвращая будущие угрозы», – добавила посол.

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