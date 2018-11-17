live
Aнонси
Анонс програми Вижити в Україні: Вбивчий фосфат за 18.11.18
Анонс програми Вижити в Україні: Вбивчий фосфат за 18.11.18
18 ноября, воскресенье
Гурт «TaRuta» у програмі «Гараж». Дивіться цієї неділі, 18 листопада, о 23:00!
Гурт «TaRuta» у програмі «Гараж». Дивіться цієї неділі, 18 листопада, о 23:00!
18 ноября, воскресенье
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
20 ноября, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 17 ноября, 2018, 21:55 Общество
В Украине запретили фильм с Зеленским в главной роли

Решение о запрете фильма «Любовь в большом городе – 2» приняли в связи с санкциями Министерства культуры Украины против российского актера Леонида Ярмольника. В ленте россиянину досталась роль отца главного героя Игоря, которого сыграл украинский актер Владимир Зеленский.

Об этом сообщает сайт ГОРДОН.

«Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на этот фильм. Поэтому фильм уже не будут транслировать по телевидению», – отметила руководитель пресс-службы Государственного агентства по вопросам кино Мария Дидык.

Фильм «Любовь в большом городе – 2» вышел в прокат в кинотеатрах 26 февраля 2010 года. Картина – совместное производство России, США и Украины.
Министерство культурыГоскиноВладимир Зеленскийновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-17 23:37 :27