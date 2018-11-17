В Украине запретили фильм с Зеленским в главной роли

Решение о запрете фильма «Любовь в большом городе – 2» приняли в связи с санкциями Министерства культуры Украины против российского актера Леонида Ярмольника. В ленте россиянину досталась роль отца главного героя Игоря, которого сыграл украинский актер Владимир Зеленский.

Об этом сообщает сайт ГОРДОН.

«Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на этот фильм. Поэтому фильм уже не будут транслировать по телевидению», – отметила руководитель пресс-службы Государственного агентства по вопросам кино Мария Дидык.

Фильм «Любовь в большом городе – 2» вышел в прокат в кинотеатрах 26 февраля 2010 года. Картина – совместное производство России, США и Украины.

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