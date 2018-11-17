В центре Киева «обчистили» народного депутата

В Шевченковском районе Киева 14 ноября обокрали народного депутата (фракция «Народный Фронт») Ярослав Едакова. Это произошло в торговом центре «Украина» на площади Победы. По информации источника, народный избранник вместе с дочерью провел в универмаге полтора часа. А когда сел в автомобиль (примерно в 17:00), то обнаружил, что из его сумки пропало портмоне.

Об этом сообщает Кriminal.

Вору достались документы нардепа и банковские карты, о сумме наличных не сообщается.

Среди украденных документов, по информации источника, были водительские права, депутатское удостоверения и техпаспорта на автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Самгу. Их владельцами являются родственники Едакова.

Ярослав Едаков прошел в парламент в апреле 2016 года 77-м номером от «Народного фронта» (тогда ряд депутатов досрочно сложили полномочия в связи с назначением в Кабмин)

Народный депутат является членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

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