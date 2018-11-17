суббота, 17 ноября, 2018, 19:15 Мир
В столице Чечни осуществила взрыв смертница
В столице Чечни Грозном женщина устроила самоподрыв на улице Шоссейной
Об этом со ссылкой на ГУ МВД РФ по Чеченской Республике сообщает канал «360», передает УНН.
Взрыв произошел в районе 21 контрольно-пропускного пункта. До него смертница не дошла около 75 метров.
По словам дежурного, женщина находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму.
Личность погибшей не установлена. Среди правоохранителей и мирного населения жертв и пострадавших нет.
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