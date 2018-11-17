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суббота, 17 ноября, 2018, 19:15 Мир
В столице Чечни осуществила взрыв смертница

В столице Чечни Грозном женщина устроила самоподрыв на улице Шоссейной

Об этом со ссылкой на ГУ МВД РФ по Чеченской Республике сообщает канал «360», передает УНН.

Взрыв произошел в районе 21 контрольно-пропускного пункта. До него смертница не дошла около 75 метров.

По словам дежурного, женщина находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму.

Личность погибшей не установлена. Среди правоохранителей и мирного населения жертв и пострадавших нет.

 

 
РоссияЧечнявзрывновости мира
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