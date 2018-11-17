В Смеле все дома получают отопление, - ГСЧС

В городе Смела Черкасской области 17 ноября все жилые дома и объекты инфраструктуры подключили к отоплению. Спасатели ходят по домам, чтобы контролировать подачу тепла и поддерживать температурный режим.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что спасатели осуществляют мониторинг вместе с работниками теплокоммунэнерго и жилищно-коммунального хозяйства города.

«Разработана специальная система, которая позволяет ежечасно осуществлять передачу и обработку единой информации о состоянии температурного режима в каждом из подъездов жилого сектора», — говорится в сообщении.

Ранее президент Порошенко прокомментировал ситуацию в Смеле и сказал, что «крутить вентиль — это не дело президента. Он приказал местным властям немедленно подать отопление.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.