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суббота, 17 ноября, 2018, 20:36 Общество
В Смеле все дома получают отопление, - ГСЧС

В городе Смела Черкасской области 17 ноября все жилые дома и объекты инфраструктуры подключили к отоплению. Спасатели ходят по домам, чтобы контролировать подачу тепла и поддерживать температурный режим.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что спасатели осуществляют мониторинг вместе с работниками теплокоммунэнерго и жилищно-коммунального хозяйства города.

«Разработана специальная система, которая позволяет ежечасно осуществлять передачу и обработку единой информации о состоянии температурного режима в каждом из подъездов жилого сектора», — говорится в сообщении.

Ранее президент Порошенко прокомментировал ситуацию в Смеле и сказал, что «крутить вентиль — это не дело президента. Он приказал местным властям немедленно подать отопление.
Черкасская областьновости УкраиныСмела
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