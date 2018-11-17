В сети высмеяли инцидент с Путиным в аптеке

В сети высмеяли видео общения президента РФ Владимира Путина со случайными прохожими возле аптеки в Санкт-Петербурге.

Соответствующий видеоролик опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Глава Кремля после совещания с чиновниками по теме лекарственного обеспечения россиян решил посетить одну из аптек, возле которой у него состоялся разговор с прохожими.

«Мы просто проезжали... Смотрю – вывеска... Мы сегодня занимались лекарствами, думаю, давай заедем, посмотрим, что они там...», – сказал Путин.

«А мы думали вы приболели», – заявил один из прохожих.

«Нет, слава Богу! И вам здоровья», – ответил президент Путин.

В свою очередь пользователи соцсети не поверили в искренность диалога. Комментаторы предположили, что «случайные прохожие», оказались рядом совсем не случайно.

«Профессиональные» простые люди «или на этот раз и правда настоящие?», «Случайный «прохожий», – пишут в сети.

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