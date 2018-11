В сети обнародовали видео побоища депутатов

В Парламенте Шри-Ланки депутаты устроили массовую драку, которая продолжалась около 20 минут.

Об этом сообщает издание The Independent.

Драка началась после заявления спикера Кару Джаясурьи о том, что за вынесение вотума недоверия премьер-министру Махинду Раджапаксе, у страны больше нет ни парламента, ни главы правительства.

Всего драка продолжалась около 20 минут, в ней участвовали более двух десятков человек. Раджапакса с драки ушел, а его помощники поливали водой депутатов, которые продолжили нарушать порядок.

