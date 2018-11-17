В сети обнародовали видео побоища депутатов

В Парламенте Шри-Ланки депутаты устроили массовую драку, которая продолжалась около 20 минут.

Об этом сообщает издание The Independent.

Драка началась после заявления спикера Кару Джаясурьи о том, что за вынесение вотума недоверия премьер-министру Махинду Раджапаксе, у страны больше нет ни парламента, ни главы правительства.

Всего драка продолжалась около 20 минут, в ней участвовали более двух десятков человек. Раджапакса с драки ушел, а его помощники поливали водой депутатов, которые продолжили нарушать порядок.

Напомним, парламент Шри-Ланки вынес вотум недоверия премьер-министру 14 ноября.

Правительственный кризис в стране длится с октября. Тогда президент страны Майтрипала Сирис сместил премьер-министра Ранила Викремесингхе и назначил своего сторонника Раджапаксу. Позже глава государства распустил парламент и приказал провести новые выборы для преодоления кризиса. Однако Верховный суд приостановил действие указа до рассмотрения обращений о его неконституционности.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.