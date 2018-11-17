В оккупированной Керчи отравились 14 лицеистов

Студенты лицея искусств в оккупированной Керчи пострадали от острой кишечной инфекции, в больнице находятся 15 человек.

Об этом сообщает местный ресурс Kerch.FM.

Отмечается, что накануне, 15 ноября, потребнадзор оккупантов получил сообщение из детской больницы про острую кишечную инфекцию неизвестной этиологии (ротавирус).

Сейчас в инфекционном отделении больницы находится 14 детей и один взрослый, работник пищеблока. Два человека находятся на амбулаторном лечении.

В лицей прибыли специалисты потребнадзора и комиссия из оккупированного Симферополя. Отмечается, что в понедельник лицей не будет работать.

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