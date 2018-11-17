В Москве горел завод «Газпромнефть»

На Московском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в российской столице в районе Капотня, возник пожар.
Об этом ссылаясь на ГУ МЧС по Москве сообщает ТАСС.
«Информация о пожаре поступила в 07:26 мск. Пожар возник на территории НПЗ в Капотне.... Происходит факельное горение в цехе установки крекинга», – говорится в сообщении.
По предварительной информации, происходит возгорание печи установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов, уточняют в ведомстве.
Как сообщается, пожару присвоен второй номер сложности. К тушению пожара привлечены около 33 ед. техники и более 160 человек личного состава МЧС.
На месте работает мобильная лаборатория ГУ МЧС Москвы, на текущий момент превышение ПДК вредных примесей в воздухе не обнаружено.
По последней информации, пожар локализован.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Московский нефтеперерабатывающий завод принадлежит ОА «Газпромнефть».