В Москве горел завод «Газпромнефть»

На Московском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в российской столице в районе Капотня, возник пожар.

Об этом ссылаясь на ГУ МЧС по Москве сообщает ТАСС.

«Информация о пожаре поступила в 07:26 мск. Пожар возник на территории НПЗ в Капотне.... Происходит факельное горение в цехе установки крекинга», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, происходит возгорание печи установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов, уточняют в ведомстве.

Как сообщается, пожару присвоен второй номер сложности. К тушению пожара привлечены около 33 ед. техники и более 160 человек личного состава МЧС.

На месте работает мобильная лаборатория ГУ МЧС Москвы, на текущий момент превышение ПДК вредных примесей в воздухе не обнаружено.

По последней информации, пожар локализован.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Московский нефтеперерабатывающий завод принадлежит ОА «Газпромнефть».

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