В Чехии массовые протесты с требованием отставки премьер-министра

Тысячи чехов принимают участие в демонстрации с требованием отставки премьер-министра из-за скандала с его сыном.

Об этом сообщает издание Novinkу, передает Европейская правда.

17 ноября Чехия отмечает День борьбы за свободу и демократию и чтит участников студенческих демонстраций 1939 и 1989 года.

Однако в этом году тень на торжества бросил политический скандал вокруг премьера Чехии, который не утихает в стране несколько дней.

С самого утра протестующие выбросили в помойку цветы от премьера Чехии, положенные им к мемориалу на Народном проспекте в центре Праги. Сам премьер после возложения цветов отправился к сыну в Швейцарию.

Утром возле упомянутого мемориала прошла многочисленная демонстрация, где прозвучал ряд антиправительственных лозунгов, а политиков, которые прибывали возложить цветы встречали криками «Позор» и «Отставка».

Больше всего людей собралось на площади перед Пражским Градом после обеда. У многих из них в руках были баннеры с требованием отставки Бабиша и флаги ЕС. Вскоре протестующие, скандируя «Бабиша – на помойку», «С нас довольно», «Отставка» отправились в сторону Карлова моста.

Сейчас протестующие собрались на Староместской площади, люди продолжают прибывать. Как отмечается, демонстрации проходят также и в других чешских городах.

Напомним, Сенат Чехии в четверг принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку. Это связано со скандалом вокруг сына премьер-министра, который заявил, что осенью прошлого года отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы спрятать от коррупционного расследования.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле «Гнезда аиста» по махинациям со средствами ЕС.

Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что «Гнездо аиста» во время прошения о получении гранта принадлежало его детям. Он заверил, что сын страдает шизофренией, и сказал, что никогда не уйдет в отставку добровольно.

Бабиш-младший находится в Швейцарии со своей матерью.

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