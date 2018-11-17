Увидеть небо: В Мукачево снимают фильм о легендарном трубочисте

11 ноября – в День святого Мартина, покровителя Мукачево – при поддержке Украинского культурного фонда начались съемки документального фильма «Увидеть небо».

«Увидеть небо» – это фильм-гобелен, призванный показать невероятное богатство переплетения человеческих судеб, живых современных историй и древности, легенд и реальности, разнообразных культур, фантастических пейзажей и колорита Закарпатского края и искренних человеческих чувств.

В центре киноповествования – уникальная жизненная история Берталона Товта, человека редкой профессии – трубочиста, которого Мукачево знает как Берти Бачи (дядюшка Бачи с венгерского). Любимец многонациональной мукачевской общины, живой символ города и персонаж местного фольклора дарит своим землякам не только уверенность в исправности и чистоте их дымоходов, но и ежегодный праздник, когда на его день рождения в июле проходит международный парад трубочистов из Литвы, Эстонии, Венгрии и других стран.

Фото: Саша Чубко

Рассказ о человеке с необычной для нашего времени, почти сказочной профессией трубочиста обрастает самыми разными человеческими историями других жителей Мукачево, которые гармонично перетекают одна в одну. Перед глазами зрителя складывается удивительный узор, в котором нет ни одного лишнего или случайного стежка, узор незамутненной человеческой искренности и любви к своей земле, умение видеть красоту повседневности и проявлять благодарность друг к другу.

А после праздников Берти Бачи снова садится на велосипед и отправляется чистить дымоходы. Если дымоход засорен, в специальном зеркальце трубочиста – только сама чернота. А когда он прочистит трубу, в зеркальце отразится небо. Увидеть небо – главная цель трубочиста.

Фото: Саша Чубко

Режиссером картины является известный кинематографист Олег Черный («Голливуд над Днепром. Сны из Атлантиды», «Из Бабьего яра на Свободу»), сценарист фильма – писатель и историк Станислав Цалик. Продюсер проекта – Максим Асадчий («Поводырь»), оператор-постановщик – Денис Мельник («История зимнего сада»).

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