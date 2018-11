ЦРУ установило убийцу Хашогги, – The Washington Post

Центральное разведывательное управление пришло к выводу, что убить журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле приказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Следовательно, все заявления саудовских властей о том, что они вообще не имеют отношения к этому преступлению, опровергаются, – сообщает The Washington Post.

ЦРУ исследовала несколько источников, в частности телефонный звонок брата наследного принца Халида бен Сальмана (посла Саудовской Аравии в Соединенных Штатах), который он делал Джамалю Хашогги. Этот звонок перехватила разведка США.

Халид сказал журналисту, что тот должен явиться в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, и уверял его в том, что это безопасно. Издание отмечает, что Халид сделал звонок по просьбе своего брата.

В то же время, Халид бин Салман заявил, что никогда не разговаривал с Джамалем Хашогги.

«Как мы уже сказали Washington Post, последний мой с ним контакт был в текстовом формате 26 октября 2017 года. Я никогда не говорил с ним по телефону и не призывал ехать в Турцию. Я прошу правительство США опубликовать любую информацию об этом обвинении», – заявил Халид.

As we told the Washington Post the last contact I had with Mr Khashoggi was via text on Oct 26 2017. I never talked to him by phone and certainly never suggested he go to Turkey for any reason. I ask the US government to release any information regarding this claim.