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суббота, 17 ноября, 2018, 10:34 Мир
Телеведущая невольно рассекретила гей-тусовку шоу-бизнеса

Недавно одиозная российская телеведущая и певица Ольга Бузова приняла участие в шуточном конкурсе «Ночной контакт». По его условиям Бузова должна была в течение нескольких секунд отвечать на простые вопросы. Оказалось, что российский шоу-бизнес почти полностью состоит из гомосексуалистов.

Об этом сообщает znaj.

Ольга хорошо справилась с заданиями в отношении своих коллег по «Дом-2» и быстро назвала 3 любимые части своего тела. Но самое интересное произошло после: у Бузовой попросили назвать трех представителей российского шоу-бизнеса, у которых традиционная сексуальная ориентация. Телеведущая буквально впала в ступор от такого вопроса.

Сначала она сказала: «Лепс!», но так и не смогла вспомнить ни одного имени. Умирая от смеха,  ведущие «Ночного контакта» поздравили Ольгу и сообщили, что она рассекретила гей-тусовки российской поп-сцены.

После этого Бузова неуверенно назвала имена певца Стаса Пьехи и рэпера ST. Ольге сказали не расстраиваться по этому поводу, ведь это действительно сложный вопрос. Все знают, что гомосексуалисты являются абсолютным большинством в российском шоу-бизнесе.
Россияшоу-бизнесновости мирагомосексуализм
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