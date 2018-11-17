Синоптики обещают морозец и скупой снег. Айда греться на Закарпатье

В Украине в субботу, 17 ноября, ожидается холодная погода с температурой воздуха днем от 1° мороза до 4° тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

«17 ноября переменная облачность. На дорогах страны, кроме запада, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части ночью и утром отдельные порывы 15-20 м/сек», – говорится в сообщении.

Температура днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье до 8° тепла; на юге страны в течение суток от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму 0-5° тепла.

На протяжении 18-19 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. В западных и северных областях местами небольшой снег, днем 19 ноября в южной части умеренный дождь с мокрым снегом, на остальной территории (ночью 18 ноября в Украине без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/сек.

Температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на юге страны и Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

20-21 ноября в Украине ожидается мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла; в южных областях и на Закарпатье ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 2-8° тепла.

22-23 ноября в северных областях небольшой снег, на остальной территории преимущественно без осадков; 24-26 ноября в Украине временами снег.

Температура ночью 1-7° мороза, днем от 4° мороза до 3° тепла.

В Киеве и Киевской области в субботу, 17 ноября, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

Температура в столице днем составит 0-2° тепла; по области-от 1° мороза до 4° тепла.

В течение 18-19 ноября в Киеве будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег (ночью 18 ноября без осадков). На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/сек.

Температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

20-21 ноября синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь.

Температура ночью в Киеве 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.