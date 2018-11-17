Суд отказался отстранить мэра Черкасс – прокуратура готовит обжалование

Прокуратура обжалует судебное решение об отказе в удовлетворении ходатайства об отстранении городского головы Черкасс от должности.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

«Черкасской местной прокуратурой осуществляется надзор за соблюдением законов в форме процессуального руководства во время досудебного расследования уголовного производства по подозрению городского головы. Черкассы в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 351, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Следственным судьей Сосновского районного суда г. Черкассы 15.11.2018 отказано в удовлетворении ходатайства прокуроров об отстранении подозреваемого от должности», – говорится в сообщении.

Это решение суда органами прокуратуры и следствия расценено как необоснованное, в связи с чем решается вопрос о его обжаловании в апелляционный суд Черкасской области.

Вместе с тем, рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения отложено на понедельник 19 ноября.

Как сообщалось, досудебным расследованием установлено, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в июле 2017 года подписал и направил в суд письмо об отзыве апелляционной жалобы по хозяйственному делу по иску Черкасского городского совета к частного предприятия, которое занимается строительством, о взыскании задолженности в связи с невыполнением указанным предприятием условий договора аренды относительно сроков начала строительства и расторжения договора.

На основании указанного письма Киевским апелляционным хозяйственным судом апелляционную жалобу Черкасского городского совета оставлено без рассмотрения, что сделало невозможным взыскание с арендатора задолженности в бюджет города.

Указанными действиями городского головы, по информации прокуратуры, вызвано тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам в лице Черкасского городского совета в виде недополученных доходов по общему фонду бюджета города Черкассы в размере более 447 тыс. грн.

Именно за это прокуратура сообщила мэру Черкасс о подозрении в злоупотреблении властью.

Подозрение в создании искусственных препятствий в работе депутатам Черкасского горсовета Анатолий Бондаренко получил за проведение 22 августа 2018 года с нарушением регламента «тайной» сессии в Каневе, о которой журналистам, общественности и части депутатов сообщили уже постфактум.

9 октября судьей Сосновского районного суда г. Черкассы возвращено ходатайство прокуроров об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога и отстранение его от должности.

Однако, по апелляциям прокуратуры указанные выше постановления апелляционным судом Черкасской области отменено и направлено в суд первой инстанции для нового рассмотрения по существу.

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