Субсидии назначили 5 миллионам украинских семей, - Рева

В Украине субсидии получают 5 миллионов домохозяйств.

Об этом в эфире Радио Свобода сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Уже по состоянию на сегодня около 5 миллионов домохозяйств получают субсидию. Еще миллион 900 тысяч – мы посмотрим, сколько из них придет, как они задекларируют свои доходы и так далее. То есть говорить о том, что кого-то лишили субсидии, оснований нет. Потому что некоторые еще просто не обратились», – сказал Рева.

Как отметил Рева, немало тех, кто претендует на субсидию, не выдерживают проверки деклараций.

«923 тысячи домохозяйств из 6 миллионов 900 тысяч декларировали отсутствие доходов. А когда начинаются выборочные проверки, выясняется, что часть этих людей, конечно, не все, покупают дорогие автомобили, покупают квартиры, покупают дома», – рассказал министр социальной политики.

В Украине право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют около 7 миллионов домохозяйств, сообщал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он отметил, что средний размер субсидии для одной семьи составляет 600-700 гривень.

На 2019 год в проекте бюджета запланировано 55 миллиардов гривень на субсидии по оплате коммунальных услуг.

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