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суббота, 17 ноября, 2018, 15:10 Политика
США поддерживают присоединение Украины к НАТО

Соединенные Штаты надеются на вступление Украины в Североатлантический Альянс в качестве полноправного члена.

Об этом говорится в совместном заявлении Комиссии стратегического партнерства Украина-США, передает «Новое время».

Заявление было опубликовано в результате встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина и Госсекретаря США Майка Помпео.

«Украина в очередной раз подтвердила, что членство в НАТО остается ее стратегическим приоритетом, который с недавних пор был закреплен в национальном законодательстве. Соединенные Штаты приветствуют стремление Украины относительно вступления в НАТО, которые были зафиксированы в Бухарестской декларации 2008 года, и рассчитывают однажды поздравить Украину в качестве полноправного члена Альянса», – отмечается в заявлении.

Кроме того, США поддерживают усилия Украины, направленные на имплементацию безопасности реформ, указанных в законе О национальной безопасности Украины, а также отмечают продолжение участия Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности во всем мире.

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Напомним, что в НАТО признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта.

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.
НАТОСШАПавел КлимкинМайк Помпеоновости Украиныновости политики
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