Специалисты обнародовали простое средство для снижения уровня холестерина и артериального давления

В 21 веке проблема повышенного кровяного давления занимает первое место в списке заболеваний. Одной из причин его повышения является холестерин и шлаки. Поэтому, чтобы избежать частых перепадов артериального давления, нужно периодически чистить организм. И в этом нам поможет средство, которое не даст развиться гипертонии и будет держать давление в рамках нормы.

Об этом сообщает ukrhealth.

Рецепт народного средства для снижения холестерина и давления

В нетрадиционной медицине это средство пользуется большой популярностью. А все потому, что с его помощью можно вылечить большое количество заболеваний, и поднять иммунитет.

Продукты, необходимые для приготовления лекарства

Яблочный уксус – 1 ч. л.;

Сок лимона – 1 ч. л.;

Чеснок – 1 зубчик;

Корень имбиря – 1 маленький ломтик;

Мед – 1 ч. л.

Как приготовить лекарство

Измельчите чеснок и имбирь, и соедините с другими продуктами. Полученную смесь отправьте в холодильник на пять дней. Ее вам хватит на один раз. Не готовьте средство про запас на месяц – достаточно подобрать пропорции, чтобы лекарства хватило на несколько дней, максимум неделю!

Как принимать лекарство

Количество применений в течение дня не должно превышать 3 раз. Лучше всего принимать средство утром и вечером до приема пищи. Результат вы увидите через несколько дней. Ваше давление будет в норме, а уровень холестерина снизится.

Но если у вас куда большие проблемы со здоровьем, не лишним будет обратиться за помощью к врачу. Не стоит надеяться только на свои силы. Самолечение может навредить, помните об этом всегда!

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