Следствие выяснило, кто был за рулем во время ДТП в которой погиб чемпион мира Андрей Пушкарь

За рулем «Ситроена», в котором ехали чемпионы мира Олег Жох и Андрей Пушкарь, на момент ДТП днем 14 ноября был 55-летний отец Жоха, который, как и Пушкарь, погиб.
Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Ровенской области Антон Крук.
По предварительной версии правоохранителей, водитель легковушки не справился с управлением, что привело к фатальному столкновению с фурой.
Многократного чемпиона мира по армрестлингу Андрея Пушкаря сегодня похоронят в его родном Кременце на Тернопольщине.
За жизнь Олега Жоха медики продолжают бороться. У чемпиона многочисленные тяжелые переломы, он в коме и дышит благодаря аппарату искусственной вентиляции легких.