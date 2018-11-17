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суббота, 17 ноября, 2018, 9:15 Общество
Сенцова наградили премией Магнитского за защиту прав человека

Незаконно заключенный в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом международной премии имени Сергея Магнитского за защиту прав человека.

Об этом сообщило издание ZN.ua.

Как отмечается, церемония награждения ежегодной международной премией в Лондоне состоялась накануне, 15 ноября. На вручении премии в этом году присутствовали более 200 политиков, правозащитников, общественных деятелей и журналистов.

Кроме кремлевского пленника Сенцова, лауреатами премии Магнитского также стали российские правозащитница Зоя Светова и оппозиционер Алексей Навальный, гватемальские юристы Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, а также британский журналист Элиот Хиггинс.

Посмертно был награжден американский сенатор Джон Маккейн.

Премия Магнитского вручается с 2015 года. Ее присуждают гражданам всех стран мира за выдающиеся заслуги в сфере журналистских расследований и в области защиты прав человека, за выдающийся вклад в глобальную кампанию по делу российского юриста Сергея Магнитского, который 9 лет назад при весьма странных обстоятельствах погиб в «Матросской тишине».
Олег Сенцовновости Украиныпремия Магнитскогозащита прав человека
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