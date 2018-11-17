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суббота, 17 ноября, 2018, 14:38 Спорт
С ответом не замедлили: Фанаты сборной Украины в Словакии вывесили флаг с надписью «Хелм»

Фанаты сборной Украины во время матча Лиги наций против Словакии ответили на перформанс польских болельщиков.

Как сообщил Роман Синицын на своей странице в Facebook, во время игры болельщики вывесили украинский флаг с названием польского города Хелм.

Напомним, за день до этого во время товарищеского матча в городе Гданьск между сборными Польши и Чехии фанаты хозяев вывесили баннер со словами «Львов – колыбель польского футбола».

Напомним, сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций.
футболфанатыновости спорта
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