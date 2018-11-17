Россияне когда-то поймут, что вторжение в Украину было не в их интересах, - сенатор США

Все члены НАТО согласны с необходимостью противостоять захвату Россией Восточной Украины и Крыма.

Такое мнение во время пребывания в Канаде высказал член Сената США от Республиканской партии Роджер Викер, сообщает Укринформ.

«В отношении крупных вопросов, то среди всех членов Альянса есть взаимопонимание. Все согласны, что России надо дать отпор. Мы едины в том, что захвату Восточной Украины и Крыма необходимо противостоять”, - ответил Викер на вопрос о различиях во взглядах членов НАТО.

Он подчеркнул, что Россия «должна проиграть в этом». «США еще раз подчеркнули свою приверженность этой цели, когда в прошлом году согласились поставлять летальное оружие в Украину», - отметил сенатор.

Викер также выразил надежду, что россияне со временем поймут, что вторжение в Украину не было в их интересах.

«Надеюсь, российский народ как-то усвоит урок, что совершенное было не в его интересах», - сказал он и добавил, что через поколение после того, как тела погибших вернулись из Афганистана в Россиию, россияне осознали, что допустили ужасную ошибку, осуществив вторжение в Афганистан.

При этом сенатор признал, что довести информацию до России сейчас трудно, ведь Путин имеет практически полный контроль над медиа.

«Все же, если в определенный момент времени российские матери и отцы смогут выучить этот урок, для самих россиян будет значительно лучше», - подытожил Викер.

Напомним, 64-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО проходит 17-18 ноября в Канаде. Планируется принять ряд резолюций, в частности по обновлению ответов на гибридную тактику России.

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