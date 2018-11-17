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суббота, 17 ноября, 2018, 19:48 Общество
Рейс, из-за задержки которого 300 украинцев застряли в аэропорту Таиланда, вылетел в Киев

После нескольких часов ожидания около 300 пассажиров из аэропорта острова Пхукет, который принадлежит Таиланду, вылетели в Киев.

Об этом сообщает компания-перевозчик Azur Air, передает УНН.

«Рейс QU 4496 вылетел в 16:45 по киевскому времени», - сообщили в компании.

В Azur Air объяснили задержку рейса длительным ожиданием разрешения на полет.

Напомним, сегодня в аэропорту острова Пхукет застряли около 300 украинцев.
авиаТаиландновости Украины
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2018-11-17 20:21 :44