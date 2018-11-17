Пограничник, на которого совершили наезд контрабандисты на Закарпатье, умер в больнице

В субботу вечером в больнице скончался начальник отдела пограничной службы «Деловое» майор Вадим Березинский, на которого несколько дней назад совершили наезд контрабандисты сигарет в Закарпатской области.

Об этом сообщил председатель ГПСУ Петр Цигикал на странице в Facebook.

«Выражаю от себя лично и от всего персонала Госпогранслужбы Украины слова глубокого сочувствия и скорби родным и близким офицера. Он был настоящим образцом добросовестного выполнения своего профессионального долга. Лицо, которое совершило этот бессмысленный и крайне жестокий поступок - наезд на пограничника, уже в полиции. Надеемся, что правосудие будет суровым и справедливым. Но сегодня мы потеряли офицера, родители сына, а дети – отца», - написал глава Госпогранслужбы.

Напомним, в ночь на пятницу, 16 ноября, в Закарпатской области контрабандисты на автомобиле иностранной регистрации сбили украинского пограничника. Военнослужащего с тяжелыми травмами доставили в реанимацию, он находился в коме.

Все началось с того, что румынские пограничники задержали двух человек с 10 пакетами табачных изделий. При поиске сообщников контрабандистов на территории Украины неподалеку от реки Тиса на участке отдела «Деловое» Мукачевского отряда пограничники задержали мужчину в гидрокостюме, который имел при себе крупную сумму денег. Во время допроса задержанного на начальника отдела «Деловое» другой неизвестный совершил наезд автомобилем марки «Ауди» иностранной регистрации. В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы. К месту происшествия вызвали карету скорой помощи, военнослужащего доставили в реанимационное отделение.

Машину, на которой был совершен наезд на пограничника, задержали, однако сам водитель с места происшествия скрылся, его личность предварительно установили.

Действия водителя подпадают под признаки правонарушения, предусмотренного ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), - сообщают в Госпогранслужбе.

В связи с такими действиями нарушителей Государственная пограничная служба Украины перешла на усиленный вариант охраны государственной границы.

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