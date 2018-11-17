Первые лица государства поздравили молодежь с Днем студента

Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман поздравили студентов с праздником.

Соответствующие поздравления опубликованы на страницах Президента и Премьер-министра в Facebook.

«Украинские студенты – креативные, смелые и свободные – движущая сила, которая творит новую, успешную Украину. Искренне поздравляю с Международным днем студентов!», – отметил Порошенко.

По словам Гройсмана, «День студента – праздник юности, время для больших возможностей и перспектив».

«Перед вами открыты все двери, не бойтесь покорять мир. С праздником! Интересных лекций и легких экзаменов!», – пожелал Премьер-министр.

Как известно, 17 ноября отмечается Международный день студентов.

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