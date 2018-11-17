От Amazon требуют изъять товары с символикой СССР

27 членов Европарламента обратились к американскому интернет-сервису Amazon с призывом остановить торговлю вещами с советской символикой.

Об этом сообщает Delfi.

Обращение к главе компании Джеффу Безосу подписали члены ЕП из Литвы, Польши, Нидерландов, Хорватии, Латвии, Соединенного Королевства, Словакии, Эстонии, Финляндии, Португалии, Венгрии, Испании, которые представляют основные политические группы.

Письмо инициировал литовский европарламентарий Антанас Гуога.

В обращении парламентарии отмечают, что «осуждают использование символов нацистского и советского режимов», указывая, что режимы «систематически нарушали права человека, ограничивали свободу и демократию».

«Количество жертв советского режима превышает 60 млн, более 10 млн человек были высланы в трудовые лагеря в Сибирь, жили там в нечеловеческих условиях, выполняли принудительный труд, испытывали голод и физическое насилие. Кровавым действиям советского режима, террору и бесчеловечности подверглись почти все оккупированные государства, а последствия этих трагических действий ощущаются до сих пор», – подчеркивают представители ЕП.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.