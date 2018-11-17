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суббота, 17 ноября, 2018, 11:24 Киев
Осторожно за рулем: В Киеве в субботу обещают гололедицу

17 ноября на дорогах Киева ожидается гололедица.

Об этом говорится в сообщении КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В связи с этим водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, вблизи пешеходных переходов и мест расположения детских учреждений снижать скорость до минимума и включить габаритные огни или противотуманные фонари.

В субботу в Киеве синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Днем ожидается 0...+2 градуса.

В Украине 17 ноября ожидается ясная, солнечная погода, на юго-востоке – незначительные осадки в виде снега, температура от 0 до +4 днем, -3...-6 ночью, на юге 0...+2, в Крыму +2...+4.
Киевавтоукргидрометцентргололедицановости Украины
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2018-11-17 12:36 :23