Около 300 украинцев застряли в аэропорту Таиланда

Около 300 украинских туристов застряли в аэропорту Пхукета, что в Таиланде, и не могут вернуться домой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из пассажирок Алина Мосендз.

«Друзья, застряла в аэропорту Пхукета (Таиланд). Уже больше 6 часов не можем вылететь на Киев, инфы никакой. Около 300 украинских граждан», - сообщила пассажирка.

В комментарии УНН она добавила, что речь идет о рейсе авиакомпании Azur Air QU4496.

"Рейс задерживается по неизвестным нам причинам. Время прилета изменено на 20:30. Пассажиры обращались в украинское посольство, в авиакомпанию, но ответа пока не получили", - сказала женщина.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.