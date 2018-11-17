Обещал вернуться. Продан заявил: приедет в Украину, как только поправит здоровье

Подозреваемый в незаконном обогащении экс -и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что вернется в Украину «сразу после завершения лечения и реабилитации», а про дату и время проинформирует представителей САП.

Об этом Продан заявил на своей странице в Facebook.

«Узнал, что мне якобы сообщено о подозрении. В САП объясняют, что дважды присылали повестки и не получили сведений относительно моего местонахождения. Акцентирую внимание прокуроров САП, что запланировал выезд на лечение заранее, о чем уже сообщал», – отметил Продан.

Он добавил, что обратился к администрации клиники «с просьбой подготовить официальный документ относительно моего пребывания в медицинском учреждении».

«В ближайшее время мои представители обратятся к САП ГПУ и предоставят письмо, подписанное уполномоченным лицом учреждения. Я также отправлю оригинал указанного письма по почте... Без всякого сомнения сразу после завершения лечения и реабилитации я вернусь в Украину. О дате, времени и номере рейса (если буду возвращаться самолетом) проинформирую представителей САП. Не думаю, что возникнет необходимость длительного пребывания за рубежом», – отметил Продан.

Он также заявил, что не видел «ни одного официального документа» по поводу обвинений в его адрес.

«Относительно спекуляций по поводу того, вернусь ли я в Украину.... Зачем делать самоубийственные для репутации поступки, если для реальных претензий правоохранители не имеют каких-либо оснований?», – заметил экс -и.о. председателя ДФС.

Справка ИA ZIK.

САП подозревает Мирослава Продана в приобретении 89 миллионов гривень во время работы на должностях и.о.заместителя и председателя Государственной фискальной службы с июля 2016 года по июнь 2018 года.

Сообщается, что за эти деньги Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 миллионов и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривень, но оформил их на близкого человека.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ДФС в приобретении других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

В САП напомнили, что ч. 3 ст. 368-2 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

5 сентября Кабинет министров уволил и.о.председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана по его собственному заявлению.

Продан ушел в отставку, чтобы не было конфликта интересов, поскольку Кабмин планирует провести конкурс на должность главы Фискальной службы и Продан собирается в нем участвовать.

16 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении Мирославу Продану.

В САП добавили, что опубликованные Проданом заявления о пребывании за границей на лечении «не нашли своего подтверждения в предусмотренном уголовным процессуальным законом способе»: «... Субъектом и его защитниками до сих пор не сообщено ни место (адрес) нахождения, ни название медицинского учреждения, где, согласно информации из соцсети, он находится на лечении».

Продана в третий раз вызвали для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 20 ноября.

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