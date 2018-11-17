Никогда в истории отношения США и Украины не были такими многообещающими, - Порошенко

Украинско-американские отношения никогда не были такими крепкими, плодотворными и многообещающими, как сейчас.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook по

итогам заседания украинско-американской Комиссии стратегического партнерства.

«Никогда в истории украинско-американские взаимоотношения не были настолько крепкими, плодотворными и многообещающими», -заявил президент.

Порошенко отметил, что по результатам заседания заложена надежная основа для наращивания успеха нашего двустороннего сотрудничества в политической, сфере безопасности, оборонной, инвестиционно-экономической и энергетической отраслях.

«Свидетельством этого является также Совместное заявление по результатам заседания, которое открывает широкие горизонты партнерства - от совместного противодействия российской агрессии и укрепления политики международных санкций против Кремля, поддержку интеграции в НАТО - к укреплению торговых отношений, увеличение инвестиций, усиление военного сотрудничества и противодействия российской энергетической экспансии», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 17 ноября в США состоялось заседание Комиссии стратегического партнерства Украина – США с участием главы МИД Украины Павла Климкина и госсекретаря США Майка Помпео. Они договорились, в частности, о создании 3 новых двусторонних рабочих групп, которые сосредоточатся на вопросах безопасности и противодействия агрессии РФ, правах человека и гуманитарных вопросах, а также экономике и энергетике.

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