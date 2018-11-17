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суббота, 17 ноября, 2018, 18:39 Общество
NASA запустило в космос ракету, над которой работали и украинцы

С космодрома NASA осуществили запуск ракеты «Антарес», в разработке которой принимала участие Украина.

Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в facebook.

«С космодрома NASA Уоллопс Айленд» (штат Вирджиния, США) осуществлен запуск ракеты-носителя «Антарес», которая является успешным примером взаимодействия компаний космической отрасли Украины и Соединенных Штатов в сфере мирного исследования космического пространства», - написал Чалый.

Именно эта ракета должна доставить грузовой модуль «Сигнус» на Международную космическую  станцию.

Как сообщил посол Украины в США, «Антарес» создана американской корпорацией «Орбитал АТК» при участии иностранных партнеров, в частности, ряда украинских предприятий. Основная конструкция первой ступени ракеты разработана конструкторским бюро «Южное» и изготовлена на «Южном машиностроительном заводе им. Макарова» в сотрудничестве с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС», «Хартрон-ЮКОМ», «РАПИД» и др. Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях «Антареса», которые проводились в США.
космосNASAВалерий Чалыйновости Украины
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