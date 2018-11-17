На Львовщине четыре года действовала мошенническая схема, по которой заробитчане получали соцвыплаты

СБУ обнаружила в Турковском районе на Львовщине мошенническую схему получения социальных выплат людьми, которые длительное время находились за рубежом.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, соцвыплаты по мошеннической схеме получали лица, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и пожилыми людьми.

Согласно правительственному постановлению, государство выплачивает таким людям компенсацию и платит за них единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование

«Как установили оперативники спецслужбы, в течение 2014-2018 годов 220 сиделок с Турковщини на протяжении длительного времени находились за границей и, фактически, неправомерно получали деньги из бюджета за те услуги, которые не предоставляли. Тем самым государство потеряло более 800 тысяч гривень», - сообщили в СБУ.

Сейчас по материалам СБУ полиция открыла уголовное производство. В рамках следственных действий выясняют, причастны ли к этой схеме чиновники управления соцзащиты Турковской РГА.

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