На Киевщине ограбили инкассаторов

В субботу утром, 17 ноября, в городе Ирпень Киевской области неизвестные ограбили инкассаторскую машину Приватбанка.

Сбив водителя-инкассатора похищенным автомобилем и заблокировав выезд инкассаторского авто, угрожая применением оружия и физической силы, грабители смогли завладеть кассетами с деньгами для банкомата и бежать на Mitsubishi Pajero темного цвета, информирует пресс-служба банка.

Водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения.

По данным банка, из инкассаторского авто похищено 1,8 млн грн в специальных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов, что значительно снижает шансы грабителей избежать ответственности».

«За любую информацию о личностях преступников или местонахождении похищенных кассет для банкоматов, которая поможет быстрее раскрыть преступление, будет выплачено вознаграждение в размере 100 000 грн. Передать информацию в банк можно по телефонам 056 716 35 02; 067 565 12 34, на электронную почту dezhurka@pbank.com.ua, а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется», – отмечается в сообщении.

По области и городу Киеву объявлен план-перехват по розыску преступников.

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