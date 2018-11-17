Львовских львов в честь Дня студента одели в мантии

Львов – город студентов, поэтому хорошей традицией стало проводить в городе различные мероприятия по случаю Международного дня студента. Именно поэтому сегодня, 17 ноября, в честь этого праздника, львовских львов на площади Рынок, а также крупнейшего городского льва, который был установлен к столетию ЗУНР, одели в студенческие мантии. Кроме того, в центре города состоялся флешмоб в виде буккроссинга среди молодежи. Также мэр Львова Андрей Садовый вручил новоизбранному студенческому мэру Александру Николяку удостоверение советника городского головы.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

«Это нормально, что самый крутой львовский лев является и пластуном, и студентом. Со львом во Львове сочетается все лучшее. Приятно, что это новое общественное пространство так понравилось студентам, что они решили делать сегодня здесь инаугурацию нового студенческого мэра, а я ему традиционно вручаю удостоверение советника городского головы. Потому что студенчество – это двигатель, который дает драйв тому старому городу льва. Этот студенческий драйв делает город всегда молодым, активным, буйным, но искренним и верным.

Приятно, что наш лев после того, как стал пластуном, стал еще и студентом. По нашей доброй традиции студенческий мэр, который начинает свою каденцию, автоматически получает статус советника городского головы. Старый город льва всегда имеет драйв и энергию – это молодые люди, студенты, которые двигают этот город вперед. Живите на полную, любите на полную и делайте все, что считаете нужным», – сказал мэр Львова Андрей Садовый.

После этого мэр вручил студенческому мэру Александру Николяку удостоверение советника городского головы.

«Одна из визиток нашего города - мудрые, креативные, мощные студенты, которые своими знаниями и трудом меняют наш город и нашу страну, двигают их вперед и делают успешнее. Сегодня День студента, и уже традиционно студенты одели наших львов в мантии. В этом году впервые примерил мантию и новый лев нашего города, который посвящен бойцам Листопадового Чина. Это замечательная традиция, которая сохраняется годами. От общины города поздравляю всех студентов и желаю всегда быть тем большим двигателем, который двигает наш город вперед. А мы и в дальнейшем будем внедрять интересные и креативные проекты, которые помогут молодежи творить и развивать свой потенциал», – отметил Андрей Москаленко, заместитель городского председателя Львова по вопросам развития.

В этом году право первыми надеть мантию и академическую шапочку получил самый большой лев города, который был установлен к столетию ЗУНР на ул. Городоцкой, 40. Потом, Студенческий совет одел двух львов, которые охраняют вход во львовскую Ратушу. Именно с этого официально началось празднование Международного дня студента в городе.

«Мы, совместно с коллегами из студенческого совета Львова и Львовского городского совета, одели в мантию крупнейшего города льва, который был установлен к столетию ЗУНР. По моему мнению, мы просто обязаны его посвятить в ряды студенчества. После того переодели в мантии и двух меньших львят возле городской Ратуши. Также организовали флешмоб в виде буккроссинга среди молодежи Львова, потому что это хорошая возможность обменяться своими любимыми книгами, которые являются символом знаний и мудрости», – рассказал студенческий мэр Львова Александр Николяк.

С его слов, студенты принесли подписанные книги с пожеланием для людей, которые возьмут их почитать. После этого, студент в сети Facebook публично должен передать эту книгу дальше с призывающим к чтению постом.

«День студента проходит уже более десяти лет во Львове. Традиции не меняются, а наоборот дополняются и поддерживаются новые идеи наших коллег и молодежи Львова в целом», – добавил Александр Николяк.

Отметим, ежегодно 17 ноября Студенческий совет Львова приходит и одевает в мантию и квадратную академическую шапочку львовских львов, тем самым свидетельствуя им свое почтение.

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