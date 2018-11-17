Луганск замерзает и готовится к «концу света» – оккупанты отключили свет, отопление и Интернет

Боевики продолжают нести горе и разруху для мирных жителей на оккупированных территориях Донбасса. Сообщается, что в оккупированном сепаратистами Луганске отключают свет, а в последние дни у многих жителей нет ни электроэнергии, ни отопления, ни воды и такая катастрофическая ситуация продлится еще несколько дней, что может нести угрозу здоровью и жизни мирных граждан.

Об этом сообщает «Диалог».

Оккупанты обещают все «нормализовать» 19 ноября.

Луганчане больше всего переживают за отопление в своих домах, а также опасаются того, что во время его включения 18 или 19 ноября будут происходить сильные прорывы.

Также согласно некоторым данным, в двух районах Луганска (Артемовском и Октябрьском) света не будет и 19 числа, то есть отключение затянется на несколько дней.

Стоит отметить, что у многих также отсутствует возможность выхода в Интернет.

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что боевики просто отрезают мирное население от всего мира, заставляя просто выживать всеми способами.

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