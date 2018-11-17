Климкин: США четко заявили, что Украина будет в НАТО

Официальный Вашингтон выразил очень четкую поддержку стремления Украины к членству в Евроатлантическом альянсе, подчеркнув, что Украина будет в НАТО.

Об этом заявил по итогам проведения Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне глава МИД Украины Павел Климкин, – сообщает Укринформ.

«В нашем совместном заявлении (по итогам работы Комиссии) очень четко написано, и вы это не найдете во многих документах, о том, что Соединенные Штаты поддерживают наши евроатлантические стремления, и что однажды Украина будет в НАТО. Четче сказать уже по определению нельзя», – подчеркнул министр иностранных дел.

Он подчеркнул, что во время заседания комиссии, а также во время его встречи с Майком Помпео, обсуждались дополнительные шаги для продвижения Украины в направлении НАТО, в частности, в контексте реформ и имплементации закона о национальной безопасности. В этой связи министр подчеркнул, что нужно решить очень много вопросов.

«На самом деле, вступление в НАТО – это процесс не только изменения в нашем секторе безопасности и обороны, это процесс освобождения на самом деле всей страны», – отметил глава МИД.

Как сообщалось, в пятницу состоялось первое заседание обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США при сопредседательстве глав внешнеполитических ведомств двух стран.

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