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суббота, 17 ноября, 2018, 16:31 Мир
Финляндия вызывает российского посла «на ковер»

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что ведомство вызовет посла РФ Павла Кузнецова за инцидент со вмешательством в работу GPS.

Об этом сообщает телерадиокомпания Yle, информирует «Европейская правда».

Встреча, которую проведет статс-секретарь Анттонен, состоится в понедельник утром.

Ранее МИД Финляндии обвинило Россию во вмешательстве в работу GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture.

Ведомство считает достоверными полученные от Норвегии сведения, согласно которым вмешательство в работу GPS велось со стороны России. Впрочем,  пока что министерство не разглашает технические подробности дела.

Министерство обороны Норвегии утверждает, что Россия с Кольского полуострова вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем (GPS), которые используют в воздушном сообщении, во время учений НАТО Trident Juncture, которые проходили с 25 октября по 7 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю ничего не известно о проблемах в работе GPS-навигации во время учений НАТО и каком-то отношении к этому России.
РоссияgpsФинляндияновости мира
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