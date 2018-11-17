Falcon 9 выведет на орбиту спутники из семнадцати стран

Пуск многоразовой ракеты Falcon 9 проведут с базы Ванденберг 19 ноября. На солнечную орбиту планируют вывести 64 малых спутника от 34 различных организаций из 17 стран.
Об этом сообщает Naked Science, пишет «Укринформ».
Организатор старта – Spaceflight Industries.
Кроме коммерческой составляющей, миссия призвана выполнять и научные задачи. На орбиту намерены вывести сразу несколько экспериментальных аппаратов, построенных различными университетами.
Для широкой общественности миссия SSO-A: SmallSat Express интересна прежде всего тем, что для нее намерены использовать первую степень B1046.3, которая уже дважды побывала на орбите.
Крупнейший заказчик – компания Planet: ее аппараты будут проводить мониторинг земной поверхности. Также среди заказчиков компании HawkEye 360, Capella, Astrocast и много других.