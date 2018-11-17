Евстратий Зоря назвал запрет Польской церкви молиться с УПЦ КП и УАПЦ казуистикой

Спикер УПЦ КП архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) прокомментировал решение Собора Епископов Польской Автокефальной Православной Церкви о запрете «молитвенных контактов» с представителями УПЦ КП и УАПЦ.

Свой комментарий он написал на странице в Facebook.

«Советую читать первоисточник. Текст решения выписан таким образом, что позволяет разные толкования – и мне кажется, что это не случайность», – отметил архиепископ.

Евстратий Зоря раскритиковал призыв Собора принять решение «о созыве собрания глав Поместных Церквей для спокойного, в духе евангельском, Предания и канонов решение украинского вопроса».

Он подчеркнул, что единственным, кто имеет такое право, является Вселенский патриарх, и вопрос предоставления украинской церкви автокефалии – уже решен.

«Синакс может быть собран тогда, когда будет новая реалия – признанная и провозглашенная Томосом автокефальная Поместная православная украинская церковь. И предстоятель этой церкви будет полноправным участником Синакса. Вот тогда, уже с участием Украинской церкви, и должен решаться вопрос – но по моему мнению это будет вопрос, как Московский патриархат вернуть к единству со Вселенским Православием!» – подчеркнул Зоря.

По его словам, в тексте нет ни слова о решении Вселенского патриархата предоставить томос украинской церкви.

Архиепископ назвал пункт о запрете входить в литургически-молитвенные контакты с духовными «так называемого Киевского патриархата» и «так называемой Автокефальной церкви», «которые в прошлых действиях совершили много зла» просто «образцом казуистики».

Зоря подытожил: «По форме польское решение может быть истолковано различными способами, и очевидно, что таким был замысел его авторов, – но по сути оно не является препятствием для Вселенского Патриархата в дальнейшем реализовывать уже принятое им решение об автокефалии для Украины. Также епископы ПАПЦ формально даже не вспоминают о решении Вселенского патриархата – не поддерживают их, но и не осуждают. А формула, выбранная для «запрета на литургические контакты с клириками» является многозначной и специально выписанной так, чтобы в скором времени она потеряла актуальность».

Напомним, Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) 15 ноября запретила духовенству своей церкви «молитвенные контакты с представителями УПЦ КП и УАПЦ.

11 октября Синод Вселенского патриархата решил предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Теперь в Киеве должен быть созван собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, которые обратились к Вселенскому патриарху с просьбой о Томосе. Собор совершит церковное объединение, создав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля. После этого состоится получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ томоса как документа (грамоты).

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.